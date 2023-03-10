10 марта 2023, 19:10
Жительницу Петербурга задержали за избиение знакомого
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали женщину, которая избила своего знакомого и сбросила его с лестницы. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
По предварительным данным, между мужчиной и местной жительницей произошел конфликт. В ходе ссоры женщина избила своего знакомого, после чего сбросила его с лестницы.
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При падении мужчина ударился головой о ступеньку, в тяжелом состоянии его доставили в больницу.
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Санкт-Петербург
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