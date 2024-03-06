06 марта 2024, 17:49
Жительницу Петербурга задержали по подозрению в сбыте наркотиков
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местную жительницу по подозрению в распространении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
По предварительной информации, женщина организовала свой онлайн-магазин по сбыту различных запрещенных веществ. Доставка наркотиков осуществлялась в Москву, Псков, Казань и Краснодар через маркетплейс.
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Отмечается, что против местной жительницы возбудили уголовное дело.
Наркотики
Санкт-Петербург
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