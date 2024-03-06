Происшествия 06 марта 2024, 17:49 Жительницу Петербурга задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Читать 360tv в

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местную жительницу по подозрению в распространении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

По предварительной информации, женщина организовала свой онлайн-магазин по сбыту различных запрещенных веществ. Доставка наркотиков осуществлялась в Москву, Псков, Казань и Краснодар через маркетплейс.

Реклама

Отмечается, что против местной жительницы возбудили уголовное дело.