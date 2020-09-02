02 сентября 2020, 15:47
Жительницу Петербурга осудят за мошенничество. Она украла у пенсионеров более 2 млн
Жительницу Петербурга обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, она украла у пенсионеров несколько миллионов людей. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Подозреваемая находила пожилых людей и предлагала поменять им «старые» деньги на «новые».
Самой пожилой пострадавшей было 99 лет. Злоумышленница подходила к пенсионерам на улицах, представлялась знакомой их родственников и сообщала о том, что надо менять деньги, чтобы не остаться без средств.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело.