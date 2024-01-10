Происшествия 10 января 2024, 18:01 Жительницу Петербурга осудили за пьяное ДТП с погибшим

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Смольнинский районный суд вынес приговор жительнице Петербурга, которая устроила смертельное ДТП. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Установлено, что фигурантка, находясь в состоянии опьянения, села за руль Land Rover своего работодателя. Автоледи не справилась с управлением, из-за чего под колеса машины попал прохожий. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще одной женщине-пешеходу потребовалась медицинская помощь.

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Обвиняемой назначили наказание в виде условного лишения свободы на пять лет. Также ее лишили водительского удостоверения почти на три года.