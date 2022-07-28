Жительницу Петербурга оштрафовали за то, что она покусала полицейского

Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к штрафу за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Ситуация произошла 31 мая. Злоумышленница оставила на площади Островского автомобиль, в котором находились двое детей. С ней пытался связаться сотрудник ДПС, однако на звонки она не отвечала. Вернувшись к машине, женщина отказалась проследовать с полицейским в отделение. Когда тот попытался задержать ее, злоумышленница укусила его в разные части обеих рук. Теперь ей придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.