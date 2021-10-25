Жительницу Петербурга ограбили на 700 тысяч долларов

В отделение полиции Выборгского района Санкт-Петербурга обратилась местная жительница с заявлением о том, что из ее сейфа пропала крупная сумма денег. По словам женщины, она не досчиталась 700 тысяч долларов (примерно 49 миллионов рублей). Об этом написали «Невские новости».

Звонившая рассказала, что с мая по июнь 2021 года из ее квартиры в доме на улице Орбели начали пропадать деньги. По ее словам, она их хранила в надежно закрытом сейфе. На вопрос о том, кто мог совершить кражу, женщина ответила, что подозревает своих близких родственников, которые в данный момент проживают вместе с ней.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи. Расследование продолжается.