Происшествия 28 февраля 2023, 00:25 Жительницу Пермского края приговорили к сроку за угон машины и смертельное ДТП

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Жительница Краснокамска Пермского края получила срок за угон автомобиля, а также смертельное ДТП, в котором погибла велосипедистка. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленница, которая не имела водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль у своего знакомого. Во время поездки она насмерть сбила велосипедистку. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые провели тест на наличие алкоголя. Алкотестер показал 0,86 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

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При этом злоумышленница агрессивно вела себя с сотрудниками органов и уверяла, что не причастна к аварии. Суд приговорил ее к заключению в колонии-поселении сроком на шесть лет и один месяц.

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