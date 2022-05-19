Жительницу Пензы заподозрили в краже духов

В Пензе задержали 40-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в краже парфюмерии. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к правоохранителям обратилась сотрудница магазина косметики. Она заявила о краже четырех флаконов духов общей стоимостью свыше шести тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая горожанка. Женщина рассказала, что продала украденный парфюм на рынке. Теперь она может провести за решеткой до двух лет.