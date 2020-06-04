    04 июня 2020, 13:51

    Жительницу Пензы осудили за превышение самообороны

    Дарья Морозова

    Женщина из Пензы получила три года условно за то, что ранила пристававшего к ней гостя. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

    По данным правоохранителей, она пригласила знакомого к себе домой на ужин. Мужчина пришел пьяным и после ужин начал к ней приставать. Женщина просила его прекратить, но он не реагировал.

    «Тогда женщина взяла со стола кухонный нож с металлической ручкой и нанесла им один удар в ухажера, причинив тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе.

    После она вызвала скорую и полицию. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.