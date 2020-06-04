Жительницу Пензы осудили за превышение самообороны

По данным правоохранителей, она пригласила знакомого к себе домой на ужин. Мужчина пришел пьяным и после ужин начал к ней приставать. Женщина просила его прекратить, но он не реагировал.

«Тогда женщина взяла со стола кухонный нож с металлической ручкой и нанесла им один удар в ухажера, причинив тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе.

После она вызвала скорую и полицию. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.