Жительницу Пензенской области осудили за самозащиту

Инцидент произошел 14 февраля. Женщина находилась в квартире 50-летнего сожителя с ним и его другом, они все вместе выпивали. В какой-то момент между парой возникла ссора. Мужчина ударил возлюбленную несколько раз сковородкой по голове. Подозреваемая схватила нож и ударил им хозяина дома.

Мужчина вытащил нож и лег на кровать. Перепуганная женщина вызвала скорую помощь.