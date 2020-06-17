17 июня 2020, 14:31
Жительницу Пензенской области осудили за самозащиту
В городе Заречье Пензенской области 42-летнюю женщину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на два года. Она ударила сожителя ножом после того, как он избил ее сковородкой. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 14 февраля. Женщина находилась в квартире 50-летнего сожителя с ним и его другом, они все вместе выпивали. В какой-то момент между парой возникла ссора. Мужчина ударил возлюбленную несколько раз сковородкой по голове. Подозреваемая схватила нож и ударил им хозяина дома.
Мужчина вытащил нож и лег на кровать. Перепуганная женщина вызвала скорую помощь.