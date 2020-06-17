    17 июня 2020, 14:31

    Жительницу Пензенской области осудили за самозащиту

    Анастасия Кременчугская

    В городе Заречье Пензенской области 42-летнюю женщину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на два года. Она ударила сожителя ножом после того, как он избил ее сковородкой. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    Инцидент произошел 14 февраля. Женщина находилась в квартире 50-летнего сожителя с ним и его другом, они все вместе выпивали. В какой-то момент между парой возникла ссора. Мужчина ударил возлюбленную несколько раз сковородкой по голове. Подозреваемая схватила нож и ударил им хозяина дома.

    Мужчина вытащил нож и лег на кровать. Перепуганная женщина вызвала скорую помощь.