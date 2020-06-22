22 июня 2020, 19:20
Жительницу Орска и ее ребенка с СОVID-19 госпитализировали через суд
В Орске коронавирус диагностировали у целой семьи — мужа, жены и ребенка. Однако ложиться в больницу согласился только мужчина. В результате женщину с ребенком пришлось госпитализировать через суд. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.
Сначала заболевание выявили у главы семейства, который приехал из Москвы. Позднее заболевание подтвердилось у его супруги и сына. Территориальное управление Роспотребнадзора обязало орскую «Городскую больницу № 1» госпитализировать всех членов семьи. Однако женщина и ребенок отказались ехать в больницу. После этого сотрудники ведомства обратились в суд.
В результате было вынесено постановление, что в домашних условиях ответчики могут представлять опасность для окружающих. После этого женщину и ребенка госпитализировали в принудительном порядке. О тяжести течения заболевания у них не сообщается.