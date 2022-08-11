Жительницу Омской области доставили в больницу после серьезного ДТП

В селе Любино-Малороссы Омской области произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2121. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным ведомства, 35-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением. В результате машина слетела в левый кювет и перевернулась. Пассажирку авто выбросило из окна транспортного средства.

Женщину с тяжелыми травмами отвезли в больницу, а против водителя возбудили административное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения и без наличия водительских прав.