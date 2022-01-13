Жительницу Омска отправят в колонию за убийство сожителя

Судебной коллегией по уголовным делам оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба жительницы Омска, которая убила своего сожителя. Это уже второй мужчина 54-летней женщины, которого она отправила на тот свет.

Как сообщил gorod55.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, сожитель обвиняемой погиб во время ссоры, которая произошла в мае прошлого года в комнате общежития на улице 5-я Кордная. В ходе конфликта женщина сначала ударила мужчину ножом в шею и плечо, а когда тот попытался убежать от нее, уже в общем коридоре она воткнула ему нож в спину.

Полученные травмы оказались смертельными.

Ранее ее уже судили за убийство мужа. Виноватой в убийстве мужчины она признала себя частично, заявив, что это было сделано в порядке самообороны.

Согласно решению сначала суда первой инстанции, а затем судебной коллегии, она ближайшие 10 лет проведет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.