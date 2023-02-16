16 февраля 2023, 15:32
Жительницу Новосибирска осудили за нападение на доставщика еды
В Новосибирске суд вынес приговор в отношении 28-летней местной жительницы, которая в состоянии алкогольного опьянения угрожала доставщику суши. Об этом написал «Царьград».
Случай произошел летом 2022 года. Женщина заказала на дом суши, а когда доставщик принес ей еду, она достала горлышко от разбитой бутылки и начал угрожать мужчине, требуя отдать ей все его имущество.
Реклама
Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком 2,6 года в колонии общего режима.
Реклама
Суд
Реклама
Реклама