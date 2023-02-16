Происшествия 16 февраля 2023, 15:32 Жительницу Новосибирска осудили за нападение на доставщика еды

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В Новосибирске суд вынес приговор в отношении 28-летней местной жительницы, которая в состоянии алкогольного опьянения угрожала доставщику суши. Об этом написал «Царьград».

Случай произошел летом 2022 года. Женщина заказала на дом суши, а когда доставщик принес ей еду, она достала горлышко от разбитой бутылки и начал угрожать мужчине, требуя отдать ей все его имущество.

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Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком 2,6 года в колонии общего режима.

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