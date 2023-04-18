Происшествия 18 апреля 2023, 15:00 Жительницу Нового Уренгоя задержали по подозрению в совершении массового ДТП

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Сотрудники полиции Нового Уренгоя задержали молодую девушку, которая устроила массовое ДТП на дворовой парковке и разбила семь машин. Об этом сообщил сайт «Ямал медиа» со ссылкой на данные Госавтоинспекции Ямала.

Девушка в иномарке выполняла неадекватные маневры, в результате чего врезалась в семь припаркованных во дворе машин. По предварительным данным, местная жительница находилась за рулем авто незаконно.

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Отмечается, что в настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего, правоохранителям также предстоит оценить нанесенный ущерб.