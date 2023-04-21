21 апреля 2023, 12:39
Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали за наезд на мужа
Автозаводской районный суд оштрафовал жительницу Нижнего Новгорода, которая переехала мужа на автомобиле. Об этом сообщил сайт vremyan.ru.
Случай произошел в феврале 2023 года на улице Львовской в Автозаводском районе. Сначала женщина избила супруга, а затем дважды переехала его на машине.
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Нижегородке выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Также ее лишили водительских прав на год и семь месяцев.
Суд
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