Происшествия 21 апреля 2023, 12:39 Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали за наезд на мужа

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Автозаводской районный суд оштрафовал жительницу Нижнего Новгорода, которая переехала мужа на автомобиле. Об этом сообщил сайт vremyan.ru.

Случай произошел в феврале 2023 года на улице Львовской в Автозаводском районе. Сначала женщина избила супруга, а затем дважды переехала его на машине.

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Нижегородке выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Также ее лишили водительских прав на год и семь месяцев.