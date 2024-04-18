18 апреля 2024, 15:12
Жительницу Нижегородской области заподозрили в убийстве опекунши гантелей
В Вадском районе задержали 17-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве опекуна. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Нижегородской области.
Убийство произошло в Елховке. По версии следствия, девушка поссорилась с 55-летней опекуншей. Воспитанница в в ярости ударила женщину гантелей по голове. Травма оказалась смертельной.
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В отношении девушки возбудили уголовное дело, ее могут заключить под стражу на время следствия.
Убийства
СК РФ
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