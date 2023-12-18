Происшествия 18 декабря 2023, 17:35 Жительницу Нижегородской области осудили на 6,5 года за убийство бывшего мужа

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В Нижегородской области прошел суд над 47-летней жительницей Бора, которая убила бывшего супруга во время ссоры. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, убийство произошло в январе 2023 года в квартире дома в поселке Октябрьский. Женщина напала на мужчину с ножом, когда тот решил приехать к ней в гости, но в какой-то момент начал говорить ей оскорбительные слова.

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Обвиняемую приговорил к шести годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима.