Жительницу Мурманска задержали по подозрению в краже

В Мурманске задержали 24-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в краже денег. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

За помощью к правоохранителям обратился 59-летний мужчина, который заявил о краже около 18 тысяч рублей. Оказалось, что к нему в гости приходила соседка. Деньги пропали после ее ухода. Она рассказала, что воспользовалась телефоном соседа, когда тот ушел на кухню заваривать чай. Девушка перевела его деньги себе при помощи мобильного банка. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.