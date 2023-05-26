Происшествия 26 мая 2023, 13:32 Жительницу Мелитополя задержали по подозрению в экстремистской деятельности Рогов: в Мелитополе задержали нацистку-экстремистку РИА «Новости»

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В Луганской Народной Республике задержали жительницу Мелитополя. Женщину заподозрили в экстремистской деятельности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что фигурантка с августа 2018 по январь 2023 года состояла в экстремистском сообществе, деятельность которого запрещена в России.

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По словам Рогова, женщина была администратором группы в соцсетях, готовила и публиковала материалы, содержащие информацию о популяризации украинского национализма, возбуждении ненависти и вражды в отношении граждан россиян.

Злоумышленницу выявили в ходе оперативных мероприятий сотрудников регионального следственного управления СК и УФСБ России по Запорожской области. Подозреваемую уже заключили под стражу, в ближайшее время ей предъявят обвинение.

«Следователи установят возможную причастность к экстремистской деятельности иных лиц», — заключил Рогов.

В пятницу стало известно, что сторонник украинских националистов готовил теракт в Геленджике.