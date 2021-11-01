Жительницу Ленобласти задержали по подозрению в попытке кражи

В Ленинградской области задержали женщину, которую заподозрили в попытке кражи. Об этом сообщили «Невские новости».

ИА Nation News рассказало, что подозреваемая попыталась украсть телефон у одной из покупательниц в торговом центре. На нее обратили внимание сотрудники ТЦ. За женщину попытался заступиться мужчина, который пришел вместе с ней. Он пригрозил персоналу травматическим пистолетом. Пришлось вызвать правоохранителей, который задержали хулигана. Подозреваемой удалось скрыться. Сотрудники полиции поймали ее спустя неделю.