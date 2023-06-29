Происшествия 29 июня 2023, 17:52 Жительницу Ленобласти похитили неизвестные на иномарке и увезли в лес

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В Ленинградской области правоохранители разыскивают злоумышленников, которые похитили женщину и увезли ее в лес. Об этом написал «Патрульный Петербурга».

Случай произошел вечером 25 июня в Кингисеппе. Обратившийся в полицию мужчина рассказал, что у одного из магазинов увидел свою знакомую. Женщина подошла к Chevrolet Lanos и попросила водителя прикурить. В ответ тот схватил ее, затащил в машину и уехал в сторону леса, сообщил «Царьград».

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Водитель иномарки отпустил женщину лишь тогда, когда увидел, что знакомый потерпевшей бежит за машиной. Расследование дела продолжается.