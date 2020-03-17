17 марта 2020, 14:14
Жительницу Кыргызстана задержали за подозрение в мошенничестве
44-летнюю жительницу Кыргызстана задержала в Ломоносове. Она подозревается в мошенничестве. По данным следствия, она представлялась родственницей пенсионеркам, выманивала у них деньги и скрывалась. Об этом написал сайт «Невские новости».
Подозреваемая находилась в федеральном розыске в Тверской и Рязанской областях. Сообщается, что в феврале этого года она заговорила с пенсионеркой в магазине на проспекте Энгельса. Женщина представилась знакомой родственника пожилой дамы. Она сообщила, что в скором времени ожидается падение рубля. Чтобы избежать убытков, подозреваемая предложила отдать деньги ей, дабы она поменяла их в иностранную валюту.
Пенсионерка привела жительницу Кыргызстана в квартиру и отдала ей 500 тысяч рублей. После этого подозреваемая скрылась.
Сотрудники полиции задержали женщину и изъяли у нее денежные средства в сумме миллион 913 тысяч рублей, три тысячи долларов и два мобильных телефона.
Возбуждено уголовное дело.