    17 марта 2020, 14:14

    Жительницу Кыргызстана задержали за подозрение в мошенничестве

    Анастасия Кременчугская

    44-летнюю жительницу Кыргызстана задержала в Ломоносове. Она подозревается в мошенничестве. По данным следствия, она представлялась родственницей пенсионеркам, выманивала у них деньги и скрывалась. Об этом написал сайт «Невские новости».

    Подозреваемая находилась в федеральном розыске в Тверской и Рязанской областях. Сообщается, что в феврале этого года она заговорила с пенсионеркой в магазине на проспекте Энгельса. Женщина представилась знакомой родственника пожилой дамы. Она сообщила, что в скором времени ожидается падение рубля. Чтобы избежать убытков, подозреваемая предложила отдать деньги ей, дабы она поменяла их в иностранную валюту.

    Пенсионерка привела жительницу Кыргызстана в квартиру и отдала ей 500 тысяч рублей. После этого подозреваемая скрылась.

    Сотрудники полиции задержали женщину и изъяли у нее денежные средства в сумме миллион 913 тысяч рублей, три тысячи долларов и два мобильных телефона.

    Возбуждено уголовное дело.