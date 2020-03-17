Жительницу Кыргызстана задержали за подозрение в мошенничестве

Подозреваемая находилась в федеральном розыске в Тверской и Рязанской областях. Сообщается, что в феврале этого года она заговорила с пенсионеркой в магазине на проспекте Энгельса. Женщина представилась знакомой родственника пожилой дамы. Она сообщила, что в скором времени ожидается падение рубля. Чтобы избежать убытков, подозреваемая предложила отдать деньги ей, дабы она поменяла их в иностранную валюту.

Пенсионерка привела жительницу Кыргызстана в квартиру и отдала ей 500 тысяч рублей. После этого подозреваемая скрылась.

Сотрудники полиции задержали женщину и изъяли у нее денежные средства в сумме миллион 913 тысяч рублей, три тысячи долларов и два мобильных телефона.

Возбуждено уголовное дело.