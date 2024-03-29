Происшествия 29 марта 2024, 15:20 Жительницу Кузбасса заподозрили в причастности к гибели двухлетнего сына при пожаре

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Двухлетний мальчик погиб при пожаре в Тисульском районе Кемеровской области. Подозреваемой по делу проходит 24-летняя мать ребенка. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на СК РФ по региону.

По версии следствия, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Девушка растопила печь и вышла на улицу, оставив сына одного. Впоследствии пламя охватило строение.

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Малыша госпитализировали с отравлением продуктами горения, однако медики не смогли спасти юного пациента. Правоохранители восстанавливают хронологию событий.