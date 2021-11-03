Жительницу Кузбасса, которая до смерти избила своего сожителя, оправдали
Обвиняемая оборонялась шваброй от сожителя, который напал на нее первым
В Кузбассе оправдали местную жительницу, которая до смерти избила своего сожителя шваброй. Инцидент произошел еще в 2020 году в Мариинске, написал «Царьград».
По словам женщины, в тот день они поссорились с сожителем на бытовой почве. Он первым схватил швабру и ударил женщину по рукам, которыми она закрывала голову.
«После этого, по версии стороны обвинения, она, выхватив деревянную швабру из рук сожителя, нанесла ему не менее одного удара в поясничную область слева, а также руками и указанной шваброй не менее трех ударов в область левой седалищной кости и верхних конечностей», — говорится в материалах суда.
В результате ссоры мужчина получил закрытую травму живота с разрывом селезенки. Через некоторое время он умер в местной больнице.
Коллегия присяжных решила, что действия женщины носили оборонительный характер. В связи с этим был вынесен оправдательный приговор.