Жительницу Кузбасса, которая до смерти избила своего сожителя, оправдали

В Кузбассе оправдали местную жительницу, которая до смерти избила своего сожителя шваброй. Инцидент произошел еще в 2020 году в Мариинске, написал «Царьград».

По словам женщины, в тот день они поссорились с сожителем на бытовой почве. Он первым схватил швабру и ударил женщину по рукам, которыми она закрывала голову.

«После этого, по версии стороны обвинения, она, выхватив деревянную швабру из рук сожителя, нанесла ему не менее одного удара в поясничную область слева, а также руками и указанной шваброй не менее трех ударов в область левой седалищной кости и верхних конечностей», — говорится в материалах суда.

В результате ссоры мужчина получил закрытую травму живота с разрывом селезенки. Через некоторое время он умер в местной больнице.

Коллегия присяжных решила, что действия женщины носили оборонительный характер. В связи с этим был вынесен оправдательный приговор.