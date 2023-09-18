18 сентября 2023, 13:11
Жительницу Курганской области осудили за избиение сожителя и полицейского
Жительницу села Рачеевка осудили за нападение на участкового. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на судебные материалы.
Сначала женщина избила бутылкой своего благоверного, из-за чего он три недели провел в больнице. Но, когда полицейский пришел опросить ее на эту тему, хозяйка дома была пьяной. Беседы не вышло, потому что женщина набросилась на участкового с кулаками.
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В итоге ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и приговорили к 360 часам обязательных работ.
Преступления
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