Происшествия 04 мая 2023, 07:56 Жительницу Красноярска заподозрили в организации убийства дочери ради квартиры СК: жительницу Красноярска задержали по подозрению в попытке организации убийства дочери Пресс-служба Следственного комитета

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В Красноярске 67-летнюю женщину заподозрили в попытке организации заказного убийства 48-летней дочери из-за квартиры. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, мать хотела завладеть недвижимым имуществом своей дочери и рассказала знакомому мужчине, что хочет убить ее. С этого момента за женщиной следила полиция, но она об этом не подозревала. Знакомый организовал ей встречу с исполнителем преступления в парке на улице Одесской. Стороны обсудили детали готовящегося убийства. Мать пообещала исполнителю 80 тысяч рублей. Однако 3 мая исполнитель, действуя под контролем правоохранителей, лишь инсценировал убийство ножом и сообщил заказчице, что все якобы сделано. В качестве доказательства мужчина предоставил сумку «жертвы». Благодарная злоумышленница передала ему деньги. Следствие заподозрило также, что она хотела убить и сына, информация проверяется.

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Ее задержали и собираются допросить. Следователи возбудили уголовное дело об организации приготовления убийства по найму (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30, пункт «З» части 2 статьи 105 УК РФ) и намерены ходатайствовать о взятии подозреваемой под стражу.