19 января 2024, 14:22
Жительницу Краснодарского края задержали после убийства родной сестры
В Гулькевичском районе Краснодарского края правоохранители задержали 36-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 38-летней сестры. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональный СКР.
Случай произошел 17 января в арендованной квартире. Родственницы выпивали в арендованной квартире. После поступившего звонка старшая сестра разнервничалась, схватив телефон младшей сестры. Та в ответ взяла нож и ударила женщину в шею.
Реклама
Пострадавшая скончалась через несколько часов в больнице.
Убийства
Реклама
Реклама