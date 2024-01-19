Происшествия 19 января 2024, 14:22 Жительницу Краснодарского края задержали после убийства родной сестры

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В Гулькевичском районе Краснодарского края правоохранители задержали 36-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 38-летней сестры. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональный СКР.

Случай произошел 17 января в арендованной квартире. Родственницы выпивали в арендованной квартире. После поступившего звонка старшая сестра разнервничалась, схватив телефон младшей сестры. Та в ответ взяла нож и ударила женщину в шею.

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Пострадавшая скончалась через несколько часов в больнице.