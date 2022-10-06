Жительницу Краснодара арестовали на пять суток за управление КамАЗом в нетрезвом виде | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 15:52 Поделиться Telegram

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Viber Жительницу Краснодара арестовали на пять суток за управление КамАЗом в нетрезвом виде

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В Тахтамукайском районе республики Адыгея правоохранители арестовали 24-летнюю девушку, которая села руль КамАЗа в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил «Царьград».

Как уточнили в ГИБДД региона, во время остановки грузовика девушка отказалась идти на контакт со стражами порядка, занавесила шторы в кабине и заперла двери. На просьбу пройти медосвидетельствование, девушка ответила отрицательно.

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Жительницу Краснодара привлекли к административной ответственности, а также назначили ей наказание в виде ареста на пять суток.

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