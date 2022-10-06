Жительницу Краснодара арестовали на пять суток за управление КамАЗом в нетрезвом виде | 360°

Все новости
Подмосковье
06 октября 2022, 16:49
Больницы в Щелкове и Лосино-Петровском получили новые аппараты ЭКГ
Подмосковье
06 октября 2022, 16:44
Службу поддержки семей с детьми-инвалидами создадут в МГОУ
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Подмосковье
06 октября 2022, 16:38
Учебную эвакуацию с кинологами провели в суде Солнечногорска
Общество
06 октября 2022, 16:37
Число умных гаджетов в квартирах москвичей выросло до 10
Знаменитости
06 октября 2022, 16:36
Татьяну Тарасову госпитализировали
Общество
06 октября 2022, 16:30
Депутат призвал воспитывать в детях Донбасса любовь к России
Общество
06 октября 2022, 16:26
Кафе Моргенштерна оштрафовали на миллионы из-за работы нелегальных мигрантов — СМИ
Подмосковье
06 октября 2022, 16:24
Пассажиры сэкономили шесть миллионов рублей при оплате картой «Мир» в автобусах Подмосковья за месяц
Общество
06 октября 2022, 16:23
Линия фронта в Херсонской области стабилизировалась