Жительницу Колпино обвинили в смерти пенсионерки

Жительницу Колпино обвинили в убийстве 70-летней пенсионерки. Женщина сбила ее на авто, и пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Прокуратура передала материалы дела в Колпинский районный суд. Об этом написали «Невские новости».

Инцидент с участием пожилой женщины произошел в июле 2021 года. По словам следователей, 33-летняя девушка, управляя автомобилем, неосторожно сдала назад на улице Машиностроителей и наехала на 70-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В самое ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела.