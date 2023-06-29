Происшествия 29 июня 2023, 13:49 Жительницу Кемеровской области заподозрили в убийстве четырех собутыльников СК: жительницу Березовского заподозрили в убийстве четырех собутыльников Пресс-служба Следственного комитета

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Жительницу города Березовского Кемеровской области заподозрили в убийстве четырех собутыльников: двух мужчин и двух женщин. По версии следствия, она также заставила подростков, которые находились на месте преступления, помочь ей замести следы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Преступление произошло ночью 28 июня. По предварительным данным, 52-летняя местная жительница выпивала в гостях у знакомых и по неизвестным причинам набросилась с ножом поочередно на 34-летнюю и 40-летнюю женщин, 40-летнего и 46-летнего мужчин. От ран все они скончались на месте. После этого подозреваемая заставила присутствовавших в доме подростков смыть кровь и вынести из дома телефоны погибших и телевизор. Женщина угрожала им ножом. Однако подростки смогли сбежать и рассказали обо всем учителям. Те обратились к правоохранителям. Предполагаемую убийцу задержали.

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос о предъявлении обвинения и взятии подозреваемой под стражу. В рамках расследования ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Следователи продолжают собирать улики и устанавливать обстоятельства убийств. Женщине грозит пожизненное лишение свободы.