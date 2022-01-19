Жительницу Карелии заподозрили в покушении на убийство супруга во время бытовой ссоры

В городе Пудож в Карелии местную 40-летнюю жительницу подозревают в покушении на убийство. Об этом сообщил karelinform.ru.

Как уточнили в Следственном комитете, покушение было совершено 13 января в квартире одного из жилых зданий в Пудоже. Местная жительница после ссоры со своим мужем несколько раз ударила его ножом. Пострадавший остался в живых благодаря оперативно предоставленной медицинской помощи.

По информации СК РФ, сейчас по делу проводятся следственные мероприятия. Расследование уголовного дела еще не завершено.