Жительницу ЯНАО приговорили к 5,5 года колонии за убийство знакомой на почве ревности

Суд вынес приговор 17-летней девушке, которая зарезала 28-летнюю односельчанку. Убийство произошло летом этого года в поселке Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа, написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на правоохранителей.

По данным следствия, ссора между девушками произошла на почве ревности. Подсудимая схватила нож и несколько раз ударила им свою знакомую. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Суд обвинил жительницу Ямала в убийстве и назначил ей лишение свободы сроком на пять лет и пять месяцев в воспитательной колонии.