Происшествия 18 мая 2023, 16:14 Жительницу Ямала приговорили к исправительным работам за убийство сожителя

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В ЯНАО суд приговорил жительницу Красноселькупского района к исправительным работам за убийство сожителя. Об этом написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Как рассказали в правоохранительных органах, убийство произошло в декабре 2022 года в селе Толька. Во время конфликта с сожителем женщина пыталась защититься от побоев и нанесла мужчине удар в живот. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

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Северянку признали виновной и назначили ей наказание в виде исправительных работ сроком на девять месяцев. Женщина полностью признала свою вину и дала подробные показания.