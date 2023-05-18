18 мая 2023, 16:14
Жительницу Ямала приговорили к исправительным работам за убийство сожителя
В ЯНАО суд приговорил жительницу Красноселькупского района к исправительным работам за убийство сожителя. Об этом написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Как рассказали в правоохранительных органах, убийство произошло в декабре 2022 года в селе Толька. Во время конфликта с сожителем женщина пыталась защититься от побоев и нанесла мужчине удар в живот. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.
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Северянку признали виновной и назначили ей наказание в виде исправительных работ сроком на девять месяцев. Женщина полностью признала свою вину и дала подробные показания.
Убийства
Суд
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