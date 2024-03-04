Происшествия 04 марта 2024, 13:35 Жительницу Ямала лишили родительских прав за издевательства над малолетними детьми

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В ЯНАО 38-летнюю мать лишили родительских прав, так как она систематически избивала и морально истязала двух малолетних детей. Об этом сообщил «ФедералПресс», ссылаясь на пресс-службу СУ СК России по региону.

Семья проживала в Ноябрьске. Сообщается, что местная жительница наносила детям как физические, так и психологические травмы.

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В настоящий момент она находится под стражей. Расследование дела продолжается.