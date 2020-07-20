Жительницу ХМАО задержали по подозрению в торговле перепиской

Жительницу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержали по подозрению в торговле перепиской. Женщина работает в компании сотовой связи.

По предварительной информации, подозреваемая продала заказчику личную переписку и детализацию звонков за 1,5 тысячи рублей, информирует сайт Ura.ru.

«Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и телефонных переговоров)», — рассказали сотрудники СК РФ по ХМАО.

Они подчеркнули, что женщина нарушила тайну личной переписки и телефонных переговоров. Как добавили следователи, дела по такой статье в регионе являются большой редкостью. Подозреваемой грозит наказание до четырех лет лишения свободы.