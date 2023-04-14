Происшествия 14 апреля 2023, 14:24 Жительницу Хабаровска осудили почти на 7 лет за издевательства над своими детьми

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Хабаровский суд вынес приговор местной жительнице, которая жестоко обращалась со своими маленькими детьми. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Было доказано, что она ударила кулаком по лицу свою трехмесячную дочь, душила ее подушкой, лишала еды и бросала дома одну. Кроме того, она не следила за специальным питанием своего двухлетнего сына, которому была положена особенная диета в соответствии с диагнозом. В результате ребенок заработал белково-энергетическую недостаточность.

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Суд назначил ей наказание в виде шести лет и 10 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, хабаровчанка должна будет заплатить 80 тысяч рублей штрафа.

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