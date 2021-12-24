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    24 декабря 2021, 14:11

    Жительницу Гусь-Хрустального обязали выплатить штраф за ложный донос об изнасиловании

    Арина Бобкова

    Жительницу города Гусь-Хрустальный осудили за ложное обвинение в изнасиловании. Теперь ей придется выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград».

    Подсудимая обратилась в полицию 28 августа 2021 года. Женщина заявила, что знакомый изнасиловал ее. Однако в ходе расследования удалось выяснить, что половое преступление никто не совершал.

    В ходе допроса женщина призналась, что обвинила мужчину, потому что испугалась гнева своего жениха за измену. Она полностью признала свою вину и раскаялась. В результате суд приговорил ее к штрафу в размере 15 тысяч рублей.