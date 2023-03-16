Происшествия 16 марта 2023, 17:07 Жительницу Екатеринбурга осудят за поджог мужчины, который приставал к ней

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В Екатеринбурге пройдет суд над 38-летней местной жительницей, которая в августе прошлого года подожгла своего навязчивого поклонника. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на правоохранителей.

Случай произошел в квартире на улице Рощинской. Во время распития спиртных напитков знакомый женщины начал оказывать ей знаки внимания. Хозяйка дома рассердилась, ударила поклонника ножом, а после облила растворителем и подожгла.

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Пострадавший скончался в городской больнице № 40. Врачи зафиксировали поражение огнем 35% тела. Обвиняемая призналась, что не хотела убивать мужчину, а только спугнуть его.

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