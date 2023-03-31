Происшествия 31 марта 2023, 14:15 Жительницу Джанкоя будут судить за убийство сожителя

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Жительницу Джанкоя обвиняют в том, что она убила своего сожителям отверткой, угоовное дело рассмотрит суд. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым.

Предполагается, что обвиняемая выпивала вместе со своим сожителем, но между ними произошла ссора. Тогда, как добавил «Крым 24», женщина схватила отвертку и нанесла возлюбленному не менее десяти ударов. От полученных травм мужчина скончался.

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