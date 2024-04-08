Происшествия 08 апреля 2024, 15:36 Жительницу Челябинской области задержали по подозрению в убийстве мужа

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Сотрудники полиции задержали жительницу Верхнеуральского района Челябинской области, которая подозревается в убийстве собственного мужа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Потерпевшего с ранениями доставили в больницу, через несколько часов он скончался. Женщину отправили в изолятор временного содержания, вскоре ей должны избрать меру пресечения.

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Отмечается, что в супружеской паре оба имели судимости.