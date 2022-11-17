Происшествия 17 ноября 2022, 15:15 Жительницу Челябинской области привлекут к ответственности за то, что ее 4-летний сын гулял босиком в мороз

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Четырехлетний мальчик гулял босиком на улице в -7 градусов в Челябинской области. На его мать составили административный протокол, сообщило издание TagilCity со ссылкой на пресс-службу полиции.

Перед этим ребенок находился дома в квартире с отцом и его собутыльником. Матери в квартире не было. Родитель уснул, а его знакомый собрался уходить. Мальчик последовал за ним на улицу, не надев обуви. Когда мужчина заметил ребенка, то отвел его в ближайший банк, где сотрудники вызвали скорую помощь и полицию. Сейчас мальчик в порядке.

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На его мать составили протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Понесет ли наказание отец, неизвестно.

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