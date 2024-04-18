Происшествия 18 апреля 2024, 13:18 Жительницу Челябинска отправили в колонию за нападение на инспектора ДПС

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Суд вынес приговор жительнице Челябинска, обвиняемой в нападении на правоохранителя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Возле дома на Копейском шоссе пьяная женщина поссорилась с незнакомцем. Проходящий мимо сотрудник ДПС решил прекратить конфликт. Тогда агрессивная дама переключилась на полицейского. Она несколько раз ударила его ножом.

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Пострадавшего госпитализировали с ранами груди и живота. Челябинку за нападение осудили на 1,5 года колонии.