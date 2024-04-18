18 апреля 2024, 13:18
Жительницу Челябинска отправили в колонию за нападение на инспектора ДПС
Суд вынес приговор жительнице Челябинска, обвиняемой в нападении на правоохранителя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Возле дома на Копейском шоссе пьяная женщина поссорилась с незнакомцем. Проходящий мимо сотрудник ДПС решил прекратить конфликт. Тогда агрессивная дама переключилась на полицейского. Она несколько раз ударила его ножом.
Реклама
Пострадавшего госпитализировали с ранами груди и живота. Челябинку за нападение осудили на 1,5 года колонии.
Суд
Челябинск
Реклама
Реклама