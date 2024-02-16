Происшествия 16 февраля 2024, 14:05 Жительницу Белгорода приговорили к 9 годам колонии за хищение 290 миллионов рублей

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Свердловский районный суд Белгорода приговорил к девяти годам лишения свободы председателя правления кооператива, которая похитила у жителей региона свыше 290 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт bel.ru.

По данным следствия, злоумышленница украла деньги более чем у 300 человек. Они передавали подсудимой средства под высокие проценты, взамен ожидая получения щедрого вознаграждения.

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Отмечается, что местная жительница будет отбывать свое наказание в исправительной колонии общего режима, ей также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.