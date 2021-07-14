Жительницу Барнаула заподозрили в сожжении новорожденного ребенка

В Барнауле женщину заподозрили в сожжении новорожденного ребенка. По словам жительницы, у нее случился выкидыш. Она испугалась и решила сжечь мертвого ребенка. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

По данным Теlеgrаm-канала «112», обгорелое маленькое тело в гаражах обнаружила 12-летняя школьница. Она сообщила об этом бабушке, а та местному аптекарю. Вместе они решили обратиться в полицию.

Полицейские быстро определили подозреваемую. Соседи рассказали о беременной женщине, у которой внезапно пропал живот. Когда девушку нашли, она рассказала, что у нее случился выкидыш на очень позднем сроке, но младенец признаков жизни не подавал. Она испугалась, завернула ребенка в целлофановый пакет, положила в сумку и вынесла за гаражи, где и подожгла.

Следователи пытаются разобраться в этой ситуации. Если окажется, что новорожденный был на самом деле жив, то женщину ждет тюрьма.

По данным РЕН ТВ, супруг подозреваемой не знал о ее беременности и не замечал видимых признаков. Также женщина не стояла на учете в больнице, а их семья нигде не проходила как неблагополучная. Однако журналисты узнали, что подозреваемая в прошлом году была условно осуждена на один год и шесть месяцев за кражу.