23 июля 2020, 12:35
Жительницу Астрахани приговорили к трем годам тюрьмы за издевательства над дочкой
Жительницу Астрахани приговорили к трем годам лишения свободы. Она издевалась над своей четырехмесячной дочерью. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Отмечается, что 21-летняя мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, била свою дочь и кусала ее. Инцидент произошел в мае нынешнего года.
За истязания четырехмесячной девочки подсудимая отправится в колонию общего режима на три года.