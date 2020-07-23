Жительницу Астрахани приговорили к трем годам тюрьмы за издевательства над дочкой

Отмечается, что 21-летняя мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, била свою дочь и кусала ее. Инцидент произошел в мае нынешнего года.

За истязания четырехмесячной девочки подсудимая отправится в колонию общего режима на три года.