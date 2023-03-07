07 марта 2023, 15:20
Жительницу Анапы задержали за попытку устроить пожар в банке и проукраинский лозунг
Shot: жительницу Анапы задержали в банке за проукраинский лозунг
Женщина ворвалась в банк Анапы и начала кричать «Слава ВСУ». Она попыталась поджечь отделение, но ее задержали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, 60-летняя безработная без проблем прошла в офис и отправилась в туалет. Там она подожгла тряпку, которую до этого пропитала бензином, а потом приготовила бутылки. После этого женщина вышла в отделение и обила его неизвестным веществом, чтобы поджечь.
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Однако у нее ничего не вышло. Хулиганку задержали сотрудники банка и передали в руки правоохранительных органов. Пока она отказывается объяснять свои действия.
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Полиция составила в ее отношении протокол за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Силовики выясняют все подробности случившегося.
Банки
ВСУ
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