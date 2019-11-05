Жительнице Урала грозит колония за похищение кота

К правоохранителям обратился мужчина, который сообщил о пропаже кота породы британская короткошерстная.

«Он рассказал, что приобрел домашнее животное за 55 тысяч рублей. Но из-за того, что у детей началась аллергия на шерсть, кота пришлось отвезти на работу, где за ним присматривали работники организации», — сказано в сообщении ведомства.

Стражи порядка проверили камеры видеонаблюдения, которые сняли момент похищения Вени. Женщина украла кота прямо из сторожки и уехала с места происшествия на машине. Подозреваемой оказалась 42-летняя женщина, которая в последствии вернула кота хозяину, сообщил сайт «Утро.ру».

«Следователю она пояснила, что животное ей очень понравилось, и она решила его похитить», — объяснили в МВД.

Против жительницы Урала возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Женщину могут лишить свободы на пять лет.