  • Жительнице Урала грозит колония за похищение кота

    05 ноября 2019, 21:08

    Анастасия Карпеева

    Жительницу Тобольской области могут оправить в колонию за похищение кота, стоимость которого составляет 55 тысяч рублей. Породистого питомца по кличке Веня она без разрешения забрала из сторожки местного предприятия. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на МВД.

    К правоохранителям обратился мужчина, который сообщил о пропаже кота породы британская короткошерстная.

    «Он рассказал, что приобрел домашнее животное за 55 тысяч рублей. Но из-за того, что у детей началась аллергия на шерсть, кота пришлось отвезти на работу, где за ним присматривали работники организации», — сказано в сообщении ведомства.

    Стражи порядка проверили камеры видеонаблюдения, которые сняли момент похищения Вени. Женщина украла кота прямо из сторожки и уехала с места происшествия на машине. Подозреваемой оказалась 42-летняя женщина, которая в последствии вернула кота хозяину, сообщил сайт «Утро.ру».

    «Следователю она пояснила, что животное ей очень понравилось, и она решила его похитить», — объяснили в МВД.

    Против жительницы Урала возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Женщину могут лишить свободы на пять лет.