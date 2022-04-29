Жительнице Удмуртии, по вине которой погиб ребенок, вынесли приговор

В Удмуртии суд вынес приговор местной жительнице, по вине которой скончалась шестилетняя девочка. Об этом написал сайт udm-info.

По информации следствия, женщина оставила в помещении непотушенную сигарету, из-за которой произошел пожар. В момент ЧП в квартире находилась ее дочь. Она погибла из-за отравления угарным газом, сообщил «Ридус».

Суд учел тот факт, что у женщины остался малолетний ребенок с инвалидностью, и приговорил ее к одному году ограничения свободы.