Происшествия 07 февраля 2023, 14:41 Жительнице Ростовской области, ударившей кочергой возлюбленного, вынесли приговор

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Зерноградский районный суд Ростовской области осудил местную жительницу на два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года за избиение возлюбленного кочергой. Об этом написал «Царьград».

История произошла во время празднования дня рождения мужчины. Хозяйка дома попросила возлюбленного не употреблять алкоголь, однако тот не выдержал и нарушил обещание. Сперва женщина выгнала его на улицу, а затем схватила кочергу и нанесла ему несколько ударов.

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Когда у пострадавшего пошла кровь, женщина испугалась и вызвала медиков. Несмотря на то, что пара помирилась, уголовное дело закрывать не стали.

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